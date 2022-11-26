Участники встречи обсудили исполнение в Дагестане мероприятий государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса страны.

В Дагестане реализация государственной программы в нынешнем году позволила вовлечь в оборот за счет культуртехнических мероприятий более 1 000 га неиспользуемых земель, а за последние 3 года - не меньше 10 000 гектаров с государственной поддержкой за счет средств федерального бюджета.

Премьер попросил Минсельхоз России о поддержке субъекта в последующей реализации программы и включения в план ремонта ряда гидротехнических сооружений, что позволит увеличить площади мелиорируемых участков, и, соответственно, увеличить урожаи, нарастить кормовую базу для развития животноводства. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.