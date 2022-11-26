ЗАМАНА - Премьер-министр Дагестана встретился с замминистра сельского хозяйства России Андреем Разиным

Премьер-министр Дагестана встретился с замминистра сельского хозяйства России Андреем Разиным

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26 ноября, 2022. Суббота 11:24
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Премьер-министр Дагестана встретился с замминистра сельского хозяйства России Андреем Разиным
В рамках рабочего визита в Москву глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 25 ноября, встретился с заместителем руководителя Минсельхоза России Андреем Разиным.
Премьер-министр Дагестана встретился с замминистра сельского хозяйства России Андреем Разиным

Участники встречи обсудили исполнение в Дагестане мероприятий государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса страны.

В Дагестане реализация государственной программы в нынешнем году позволила вовлечь в оборот за счет культуртехнических мероприятий более 1 000 га неиспользуемых земель, а за последние 3 года - не меньше 10 000 гектаров с государственной поддержкой за счет средств федерального бюджета. 

Премьер попросил Минсельхоз России о поддержке субъекта в последующей реализации программы и включения в план ремонта ряда гидротехнических сооружений, что позволит увеличить площади мелиорируемых участков, и, соответственно, увеличить урожаи, нарастить кормовую базу для развития животноводства.  Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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