Компания Росатома предоставит оборудование для первой дагестанской ветроэлектростанции

Махачкалинская ветроэлектростанция общей установленной мощностью 12,5 МВт появится в Дагестане в будущем году. Проект реализует группа компаний "Экоэнерджи", оборудование для ветропарка предоставит АО "Новавинд" (дивизион Росатома по ветроэнергетике), информирует ТАСС.

"АО "Новавинд" и группа компаний "Экоэнерджи" подписали договор о сотрудничестве в реализации проекта возведения Махачкалинской ветроэлектростанции, установленной мощностью 12,5 МВт в РД. <…> Стороны договорились о совместной работе по проектированию и строительству ветроэлектростанции в будущем году", — заявляет источник агентства.

"Новавинд как владелец технологии и производитель критически важных компонентов выступает гарантом успешной реализации таких проектов, уменьшая неопределенность и риски для наших партнеров", — высказался гендиректор АО "Новавинд" Григорий Назаров.