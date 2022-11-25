ЗАМАНА - Компания Росатома предоставит оборудование для первой дагестанской ветроэлектростанции

Компания Росатома предоставит оборудование для первой дагестанской ветроэлектростанции

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25 ноября, 2022. Пятница 11:13
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Компания Росатома предоставит оборудование для первой дагестанской ветроэлектростанции

Махачкалинская ветроэлектростанция общей установленной мощностью 12,5 МВт появится в Дагестане в будущем году. Проект реализует группа компаний "Экоэнерджи", оборудование для ветропарка предоставит АО "Новавинд" (дивизион Росатома по ветроэнергетике), информирует ТАСС.

Компания Росатома предоставит оборудование для первой дагестанской ветроэлектростанции

"АО "Новавинд" и группа компаний "Экоэнерджи" подписали договор о сотрудничестве в реализации проекта возведения Махачкалинской ветроэлектростанции, установленной мощностью 12,5 МВт в РД. <…> Стороны договорились о совместной работе по проектированию и строительству ветроэлектростанции в будущем году", — заявляет источник агентства.

"Новавинд как владелец технологии и производитель критически важных компонентов выступает гарантом успешной реализации таких проектов, уменьшая неопределенность и риски для наших партнеров", — высказался гендиректор АО "Новавинд" Григорий Назаров.

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