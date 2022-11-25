"АО "Новавинд" и группа компаний "Экоэнерджи" подписали договор о сотрудничестве в реализации проекта возведения Махачкалинской ветроэлектростанции, установленной мощностью 12,5 МВт в РД. <…> Стороны договорились о совместной работе по проектированию и строительству ветроэлектростанции в будущем году", — заявляет источник агентства.
"Новавинд как владелец технологии и производитель критически важных компонентов выступает гарантом успешной реализации таких проектов, уменьшая неопределенность и риски для наших партнеров", — высказался гендиректор АО "Новавинд" Григорий Назаров.