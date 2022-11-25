ЗАМАНА - Премьер-министр РД: более 10 000 га виноградопригодных земель могут ввести в оборот в регионе

Премьер-министр РД: более 10 000 га виноградопригодных земель могут ввести в оборот в регионе

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25 ноября, 2022. Пятница 02:55
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Премьер-министр РД: более 10 000 га виноградопригодных земель могут ввести в оборот в регионе
Комментируя итоги пленарного собрания и работу Первого Российского винодельческого форума, открывшегося вчера, 24 ноября, глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов озвучил, что участие республиканских предприятий в нем крайне важно для региона, так как виноградарство и виноделие - это бюджетообразующие направления экономики субъекта. 
Премьер-министр РД: более 10 000 га виноградопригодных земель могут ввести в оборот в регионе

Отдельно премьер отметил историческую важность сферы для Дагестана. Еще много лет назад в регионе началось развитие виноградарства, а все по той причине, что здесь благоприятные природные условия. 

«Мы по решению Петра I, а в дальнейшем его идея была поддержана и Екатериной I, в Дагестане начали заниматься виноградарством. И, стоит заметить, что мы дошли в 80-х годах максимума при производстве винограда. Мы произвели более 380 000 тонн и у нас было 75 000 гектаров виноградников. Но в будущем, в результате разных принятых решений, площади виноградников в 90-х годах упали до 7 000 гектаров.

А за последние годы мы возродили отрасль, и этому способствует поддержка как со стороны руководства региона и России, так и со стороны наших виноградарей и виноделов.

В Дагестане из собранных в 2022 году 268 000 тонн винограда на переработку отгружено более 188 000 тонн. Некоторые любят называть такие результаты историческим урожаем, — высказался Абдулмуслимов.

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