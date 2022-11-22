Во втором чтении депутатам необходимо обсудить основной финансовый документ региона — проект закона «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Ко второму чтению параметры бюджета в общем и целом изменятся в сторону увеличения, проинформировал Руслан Алиев. Председателем Народного Собрания в ходе обсуждения законопроекта о региональном бюджете в первом чтении на сессии было рекомендовано Правительству предусмотреть в нем средства на повышение заработной платы учителей. Этот вопрос был поднят с участием спикера парламента и на совещании профильного Комитета. Ранее, при подготовке законопроекта в адрес Председателя парламента пришли многочисленные просьбы об увеличении заработной платы учителей. Заур Аскендеров заявил, что в результате осуществленной с Правительством работы данный вопрос получилось решить. «Такая договоренность с Правительством достигнута. В бюджете предусмотрят средства для поднятия заработной платы у учителей»,- сообщил он.
В Дагестане учителям поднимут зарплаты
- Автор Дарья
- 22 ноября, 2022. Вторник 10:14
Вчера, 21 ноября, Президиум принял решение о созыве 17-й сессии Народного Собрания Дагестана 7-го созыва. Руководил совещанием спикер парламента Заур Аскендеров.
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