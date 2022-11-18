ЗАМАНА - Кизлярский коньячный завод планирует заложить более 240 гектаров виноградников в Дербентском районе

Кизлярский коньячный завод планирует заложить более 240 гектаров виноградников в Дербентском районе

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18 ноября, 2022. Пятница 13:29
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Кизлярский коньячный завод планирует заложить более 240 гектаров виноградников в Дербентском районе

Кизлярский коньячный завод заложит более 240 гектаров виноградников в Дербентском районе. В проект планируют инвестировать 760 млн рублей, информирует пресс-служба администрации города.

Кизлярский коньячный завод планирует заложить более 240 гектаров виноградников в Дербентском районе

«Самый большой отечественный производитель коньяка полного технологического цикла приступает к реализации крупного проекта по закладке виноградников. На первом этапе завод собирается использовать 240 гектаров под закладку винограда. После того как будет выбрана подрядная организация, стартуют работы по подготовке почвы под посадку саженцев винограда», – сообщила мэрия Кизляра.

Предприятие уже объявило конкурс по поиску подрядчика для подготовки проектной документации и выполнения комплекса подрядных работ, связанных с закладкой виноградника. Сведения об этом появились на портале Единой информационной системы в области закупок.

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