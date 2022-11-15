Под руководством главы Дагестана прошло собрание на тему увеличения доходной части консолидированного бюджета региона

В начале совещания Меликов озвучил, что работа и над федеральным, и над республиканским бюджетом в данное время идет крайне кропотливая. Глава региона отметил, что неизменным при его создании останется финансирование соцпрограмм, в первую очередь – направленных на поддержку семей военнослужащих. Особое внимание будет направлено на резервирование средств на всех уровнях: должен быть предусмотрен резерв в муниципальном бюджете, резервном фонде Правительства республики и в резервном фонде Главы Дагестана.

«С учётом этих факторов нужно принципиально улучшить качество работы по наращиванию доходов», — высказался Меликов, поручив усилить работу ответственных органов в этом вопросе.

При этом Глава Дагестана напомнил, что ответственность за эту работу лежит и на лидерах муниципальных образований, ведь именно данные средства должны идти на развитие районов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.