ЗАМАНА - Под руководством главы Дагестана прошло собрание на тему увеличения доходной части консолидированного бюджета региона

Под руководством главы Дагестана прошло собрание на тему увеличения доходной части консолидированного бюджета региона

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15 ноября, 2022. Вторник 14:15
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Под руководством главы Дагестана прошло собрание на тему увеличения доходной части консолидированного бюджета региона

Вчера, 14 ноября, руководитель Дагестана Сергей Меликов провел собрание Комиссии по увеличению доходной части консолидированного бюджета региона.

Под руководством главы Дагестана прошло собрание на тему увеличения доходной части консолидированного бюджета региона

В начале совещания Меликов озвучил, что работа и над федеральным, и над республиканским бюджетом в данное время идет крайне кропотливая. Глава региона отметил, что неизменным при его создании останется финансирование соцпрограмм, в первую очередь – направленных на поддержку семей военнослужащих. Особое внимание будет направлено на резервирование средств на всех уровнях: должен быть предусмотрен резерв в муниципальном бюджете, резервном фонде Правительства республики и в резервном фонде Главы Дагестана.

«С учётом этих факторов нужно принципиально улучшить качество работы по наращиванию доходов», — высказался Меликов, поручив усилить работу ответственных органов в этом вопросе.

При этом Глава Дагестана напомнил, что ответственность за эту работу лежит и на лидерах муниципальных образований, ведь именно данные средства должны идти на развитие районов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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