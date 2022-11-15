ЗАМАНА - В Дагестане уровень контрактации мероприятий по национальным проектам составляет 92,5%

В Дагестане уровень контрактации мероприятий по национальным проектам составляет 92,5%

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15 ноября, 2022. Вторник 11:23
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В Дагестане уровень контрактации мероприятий по национальным проектам составляет 92,5%
Освоение средств и контрактацию в рамках реализации нацпроектов в Дагестане обсудили в ходе оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики республики вчера, 14 ноября.
В Дагестане уровень контрактации мероприятий по национальным проектам составляет 92,5%

С основным докладом по теме выступил врио руководителя Минэкономики РД Адильхан Ахмедов.

«В нынешнем году регион принимает участие в 13 нацпроектах. По итогам мониторинга данных ответственных исполнителей по состоянию на 1 ноября 2022 года зафиксировано, что уровень контрактации мероприятий составляет 92,5%. Заключено 1 102 договора из 1191 запланированных.

Из заключенных в большей степени остались контракты по программе «Земский доктор» - это разовые выплаты, здесь оплата пройдет сразу после заключения договора», — рассказал министр. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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