«Ботлихский консервный завод увеличил переработку абрикосов в 3 раза. В текущем году предприятие приняло более 600 тонн абрикосов от жителей не только Ботлихского района, но и приграничных сел. В минувшем году завод переработал более 200 тонн. Товары от завода можно на данный момент приобрести и в магазинах центральной части России», – озвучил Гамзатов.
Стоит заметить, что Ботлихский фруктово-консервный завод работает уже не один десяток лет. Все эти годы его качество остается высоким, а ассортимент расширяется.