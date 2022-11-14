ЗАМАНА - Более 600 тонн абрикосов переработал в текущем году Ботлихский консервный завод

Более 600 тонн абрикосов переработал в текущем году Ботлихский консервный завод

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14 ноября, 2022. Понедельник 11:51
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Более 600 тонн абрикосов переработал в текущем году Ботлихский консервный завод

Ботлихский фруктово-консервный завод увеличил в 3 раза в нынешнем году переработку абрикосов. Как проинформировал лидер Ботлихского района Руслан Гамзатов в процессе прямого эфира ЦУР республики, причиной стал резкий рост урожая абрикоса, которому благоприятствовала хорошая погода.

Более 600 тонн абрикосов переработал в текущем году Ботлихский консервный завод

«Ботлихский консервный завод увеличил переработку абрикосов в 3 раза. В текущем году предприятие приняло более 600 тонн абрикосов от жителей не только Ботлихского района, но и приграничных сел. В минувшем году завод переработал более 200 тонн. Товары от завода можно на данный момент приобрести и в магазинах центральной части России», – озвучил Гамзатов.

Стоит заметить, что Ботлихский фруктово-консервный завод работает уже не один десяток лет. Все эти годы его качество остается высоким, а ассортимент расширяется.

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