«За прошедший период 2022 из Дагестана вывезено примерно 4 000 тон овощей, более 1000 фруктов и ягод. Выращенная в регионе продукция поставляется в Москву, а также в Амурскую, Кировскую, Ленинградскую, Московскую, Ростовскую, Свердловскую, Тюменскую области, Красноярский, Пермский, Ставропольский края, Ханты-Мансийский АО – Югра», – отмечает ведомство.
Более 5 000 тонн овощей и фруктов из Дагестана поставлены на отечественный рынок
- Автор Дарья
- 13 ноября, 2022. Воскресенье 03:09
С начала нынешнего года Дагестан поставил на отечественный рынок более 5 000 тонн плодоовощной продукции, информирует пресс-служба Управления Россельхознадзора.
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