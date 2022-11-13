Более 5 000 тонн овощей и фруктов из Дагестана поставлены на отечественный рынок

Автор Дарья |||

С начала нынешнего года Дагестан поставил на отечественный рынок более 5 000 тонн плодоовощной продукции, информирует пресс-служба Управления Россельхознадзора.