ЗАМАНА - Специалисты возродили потерянный сорт риса «Дагестан»

Специалисты возродили потерянный сорт риса «Дагестан»

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12 ноября, 2022. Суббота 01:40
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Специалисты возродили потерянный сорт риса «Дагестан»
Об этом вчера, 11 ноября, на собрании на тему развития агропромышленного комплекса в Кизлярском районе под руководством главы кабмина Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова проинформировал и.о. руководителя ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Республики Дагестан» Нариман Ниматулаев.
Специалисты возродили потерянный сорт риса «Дагестан»

Он доложил, что в 2018 году Абдулмуслим Абдулмуслимов, будучи тогда в должности главы Минсельхоза, поручил "вернуть к жизни" потерянный сорт риса «Дагестан», по некоторым причинам много лет назад выведенный из региона.

Так, как он сообщил, замороженные семена с успехом были обнаружены в морозильных камерах Санкт-Петербургского национального генетического центра. Ниматулаев также заявил о том, как с единицы площади получить максимальную продукцию при минимальных затратах. Он озвучил, что качество урожая сильно зависит от способа выращивания урожая.  Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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