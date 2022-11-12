Он доложил, что в 2018 году Абдулмуслим Абдулмуслимов, будучи тогда в должности главы Минсельхоза, поручил "вернуть к жизни" потерянный сорт риса «Дагестан», по некоторым причинам много лет назад выведенный из региона.

Так, как он сообщил, замороженные семена с успехом были обнаружены в морозильных камерах Санкт-Петербургского национального генетического центра. Ниматулаев также заявил о том, как с единицы площади получить максимальную продукцию при минимальных затратах. Он озвучил, что качество урожая сильно зависит от способа выращивания урожая. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.