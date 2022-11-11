В Кизлярском районе открылся завод по переработке риса мощностью 5 тонн в час

Открытие предприятия по переработке риса мощностью 5 тонн в час прошло в Кизляре. В торжественном мероприятии поучаствовал глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, информирует ТАСС.

"Рисоводство в Дагестане является одним из стратегических направлений развития АПК региона. Сегодня мы собрались здесь в селе Новая Серебряковка Кизлярского района, дабы открыть еще один завод по переработке риса ООО "Мареновский" мощностью 5 тонн в час", — выступил премьер.

Как он заявил, в нынешнем году посеяно 30200 га риса, в том числе в товарном секторе 24,8 тыс. га, в хозяйствах населения - 5,4 га, с которых ожидается более 135 000 тонн риса. "Более 55 процентов площади под рисом приходится именно на Кизлярский район", — уточнил Абдулмуслимов.