ЗАМАНА - Аэропорт Махачкалы принимает участие в нацпроекте «Производительность труда»

Аэропорт Махачкалы принимает участие в нацпроекте «Производительность труда»

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07 ноября, 2022. Понедельник 17:10
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Аэропорт Махачкалы принимает участие в нацпроекте «Производительность труда»

АО «Аэропорт “Махачкала”» принимает участие в программе поддержки в рамках нацпроекта «Производительность труда». Это стало возможным благодаря заключенному контракту с Минэкономразвития региона.

Аэропорт Махачкалы принимает участие в нацпроекте «Производительность труда»

Как заявляет пресс-служба ведомства, на первом этапе специалисты-практики Федерального центра компетенций (ФЦК) проанализируют работы всех спецслужб аэропорта. Далее стартует разработка стратегии эффективной методики оптимизации бизнес-процессов, связанных с пассажирскими перевозками.

«Участие в национальном проекте позволит аэропорту ликвидировать неэффективные производственные процессы и увеличить прибыль путем внедрения инструментов бережливого производства», – высказался врио руководителя Минэкономики Дагестана Адильхан Ахмедов.

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