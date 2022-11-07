Как заявляет пресс-служба ведомства, на первом этапе специалисты-практики Федерального центра компетенций (ФЦК) проанализируют работы всех спецслужб аэропорта. Далее стартует разработка стратегии эффективной методики оптимизации бизнес-процессов, связанных с пассажирскими перевозками.
«Участие в национальном проекте позволит аэропорту ликвидировать неэффективные производственные процессы и увеличить прибыль путем внедрения инструментов бережливого производства», – высказался врио руководителя Минэкономики Дагестана Адильхан Ахмедов.