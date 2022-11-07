На 70 процентов увеличился объем перевалки сухих грузов в махачкалинском порту

С января этого года ММТП переработал более 147 000 тонн иранского цемента. Если сравнивать с таким же периодом минувшего года, то объем перевалки импортного груза увеличился в 2 раза. Также стабильно развивается и экспортный грузопоток. Так, отгрузка зерна в Иран выросла на 25 процентов и составила более 170 000 тонн продовольствия.

«Махачкалинский портовый комплекс имеет стабильный внешнеторговый оборот с Исламской Республикой Иран. На данный момент транзитный потенциал порта в этом пути становится очень востребованным, а на международном транспортном коридоре «Север — Юг» появляются новые виды грузов. В прошлом месяце мы уже направили в Иран пробную партию сельхозудобрений», — поделился подробностями работы исполняющий обязанности гендиректора порта Рустам Керимов.

В общем с начала нынешнего года Махачкалинский торговый порт переработал примерно 366 000 тонн генеральных грузов.