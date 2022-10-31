"В нынешнем году на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства предусматривалось более 1,9 млрд рублей, а в проекте 2023 года уже на 1 млрд больше - 2,9 млрд рублей. Уменьшать достигнутый уровень поддержки наших аграриев мы не планируем", — отметила пресс-служба главы кабмина РД Абдулмуслима Абдулмуслимова.
Дагестан выделит на поддержку сельского хозяйства в 2023 году примерно 3 млрд рублей
- Автор Дарья
- 31 октября, 2022. Понедельник 01:43
Руководство Дагестана собирается затратить в 2023 году на развитие сельского хозяйства примерно 3 млрд рублей, что на 50% больше, чем в минувшем году, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу правительства республики.
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