Дагестан выделит на поддержку сельского хозяйства в 2023 году примерно 3 млрд рублей

Автор Дарья |||

Руководство Дагестана собирается затратить в 2023 году на развитие сельского хозяйства примерно 3 млрд рублей, что на 50% больше, чем в минувшем году, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу правительства республики.