Примерно 130 заявок со всей России представили на соискание правительственной премии в отрасли туризма в текущем году, что в 2 раза больше, чем в минувшем.
Победителями стали проекты по развитию исторического и гастрономического туризма, туризма для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также новые интерактивные форматы для детского и семейного отдыха.
«Эта премия – огромная поддержка всем, кто работает в сфере туризма. За год работы в этой области мы убедились, что работы в этом направлении в Дагестане непочатый край. До совершенства нам далеко», – высказалась начальница республиканской турфирмы «Белая скала» Айшат Хабибова.