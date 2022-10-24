ЗАМАНА - По 1 млн рублей вручили лучшим туристическим проектам

По 1 млн рублей вручили лучшим туристическим проектам

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24 октября, 2022. Понедельник 16:52
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По 1 млн рублей вручили лучшим туристическим проектам

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко вручил премии Правительства в сфере туризма за 2022 год, за что авторы и победители 10 проектов получили по 1 млн рублей.

По 1 млн рублей вручили лучшим туристическим проектам

Примерно 130 заявок со всей России представили на соискание правительственной премии в отрасли туризма в текущем году, что в 2 раза больше, чем в минувшем.

Победителями стали проекты по развитию исторического и гастрономического туризма, туризма для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также новые интерактивные форматы для детского и семейного отдыха.

«Эта премия – огромная поддержка всем, кто работает в сфере туризма. За год работы в этой области мы убедились, что работы в этом направлении в Дагестане непочатый край. До совершенства нам далеко», – высказалась начальница республиканской турфирмы «Белая скала» Айшат Хабибова.

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