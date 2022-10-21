РУП «Белтаможсервис» является самым крупным логистическим оператором в Беларуси, который также занимается перевозками грузов по России, в том числе железнодорожными путями.

На встрече стороны обсудили возможности и потенциал сотрудничества в отрасли логистики, а также укрепление торгово-экономических связей между Беларусью и Дагестаном.

Так, речь шла о выстраивании торговых отношений между РУП «Белтаможсервис» и производителями натуральных соков, мясной и молочной продукции, риса, урбеча, меда, чая, кондитерской и другой сельхозпродукции, а также крупнейшими винно-коньячными заводами региона. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.