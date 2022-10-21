ЗАМАНА - Дагестан увеличит экспорт продукции в Беларусь

Дагестан увеличит экспорт продукции в Беларусь

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21 октября, 2022. Пятница 15:51
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Дагестан увеличит экспорт продукции в Беларусь
Вчера, 20 октября, в Махачкале в Доме Дружбы прошла рабочая встреча заместителей главы кабмина Ризвана Газимагомедова и Наримана Абдулмуталибова с гендиректором РУП «Белтаможсервис» Беларуси Вадимом Бабарикиным и его заместителем Валентином Германом.
Дагестан увеличит экспорт продукции в Беларусь

РУП «Белтаможсервис» является самым крупным логистическим оператором в Беларуси, который также занимается перевозками грузов по России, в том числе железнодорожными путями.

На встрече стороны обсудили возможности и потенциал сотрудничества в отрасли логистики, а также укрепление торгово-экономических связей между Беларусью и Дагестаном.

Так, речь шла о выстраивании торговых отношений между РУП «Белтаможсервис» и производителями натуральных соков, мясной и молочной продукции, риса, урбеча, меда, чая, кондитерской и другой сельхозпродукции, а также крупнейшими винно-коньячными заводами региона. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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