ЗАМАНА - В Дагестане собран рекордный урожай винограда

В Дагестане собран рекордный урожай винограда

Автор
18 октября, 2022. Вторник 16:53
|||
В Дагестане собран рекордный урожай винограда

Рекордный урожай винограда в размере 256 000 тонн собран в Дагестане в текущем году, что на 37,8% больше прошлогодних показателей, информирует ТАСС.

В Дагестане собран рекордный урожай винограда

Большую часть винограда направили на переработку, заявляет пресс-служба правительства республики.

"На 17 октября нынешнего года валовый сбор винограда на территории Дагестана составляет 256 000 тонн при средней урожайности 123,5 ц/га, что превышает показатели 2021 на 37,8%",- отметил начальник комитета по виноградарству и алкогольному регулированию региона Шерифа Керимханова.

Он добавил, что в Дагестане уже собран 91% плодоносящей площади винограда. Лидерами по валовому сбору стали следующие районы: Дербентский, Каякентский, Карабудахкентский и Табасаранский.

Прочитано 3 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top