В Дагестане собран рекордный урожай винограда

Рекордный урожай винограда в размере 256 000 тонн собран в Дагестане в текущем году, что на 37,8% больше прошлогодних показателей, информирует ТАСС.

Большую часть винограда направили на переработку, заявляет пресс-служба правительства республики.

"На 17 октября нынешнего года валовый сбор винограда на территории Дагестана составляет 256 000 тонн при средней урожайности 123,5 ц/га, что превышает показатели 2021 на 37,8%",- отметил начальник комитета по виноградарству и алкогольному регулированию региона Шерифа Керимханова.

Он добавил, что в Дагестане уже собран 91% плодоносящей площади винограда. Лидерами по валовому сбору стали следующие районы: Дербентский, Каякентский, Карабудахкентский и Табасаранский.