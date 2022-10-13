ЗАМАНА - Эффективность работы органов местного самоуправления Дагестана оценена по итогам 2021 г

Эффективность работы органов местного самоуправления Дагестана оценена по итогам 2021 г

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13 октября, 2022. Четверг 08:53
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Правительство Дагестана каждый год анализирует работу органов местного самоуправления и по результатам формируется рейтинг эффективности работы муниципальных образований.

Эффективность работы органов местного самоуправления Дагестана оценена по итогам 2021 г

Достигшие наилучших показателей по итогам минувшего года муниципалитеты получат поддержку из регионального бюджета в размере 25 млн рублей. Соответствующее постановление подписал лидер РД Сергей Меликов.

Контроль эффективности деятельности муниципалитетов региона осуществляет Минэкономики. Результат оценивается с учетом федеральных рекомендаций по 12 утвержденным показателям.

«Ключевые показатели, по которым оценивалась эффективность работы муниципалитетов, характеризуют развитие экономики, социальную область, состояние автодорог, транспортного обслуживания жителей и уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления», — прокомментировал критерии оценки врио министра экономики региона Адильхан Ахмедов.

Лучшими в своих группах по итогам деятельности в минувшем году стали:

1. города – Дербент(1 место), Каспийск (2 место), Кизилюрт (3 место);

2. высокогорная зона – Лакский район (1 место), Ботлихский район (2 место), Агульский район (3 место);

3. горная зона – Левашинский район (1 место), Хунзахский район (2 место), Ахтынский район (3 место);

4. предгорная зона – Сулейман-Стальский район (1 место), Хивский район (2 место), Кайтагский район (3 место);

5. равнинная зона – Хасавюртовский район (1 место), Ногайский район (2 место), Кумторкалинский район (3 место).

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