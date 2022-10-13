В Дагестане строят тепличный комплекс площадью 6,6 га

Тепличное овощеводство в Дагестане развивается стремительными темпами. Аграрии республики оперативно осваивают сбор теплиц, подключение их к сетям, а также закладку семян и быстрый выход на высокую урожайность.

На данный момент самое большое число теплиц находится в Карабудахкентском, Каякентском, Дербентском и Кизилюртовском районах, а также в окрестностях города Махачкала. При этом и другие муниципалитеты региона стремятся освоить данный сектор.