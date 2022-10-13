На данный момент самое большое число теплиц находится в Карабудахкентском, Каякентском, Дербентском и Кизилюртовском районах, а также в окрестностях города Махачкала. При этом и другие муниципалитеты региона стремятся освоить данный сектор.
Среди тепличных хозяйств выделяются ряд комплексов современного типа, которые оснащены высокотехнологическим оборудованием. Один из таких проектов реализует компания «Югагрохолдинг» в Шамхал-Термене. Первый этап тепличного комплекса с площадью 5,5 гектара стартовал в 2017 году. На сегодняшний день подходит к завершению 2 этап с площадью 6,6 га.