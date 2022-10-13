ЗАМАНА - В Дагестане строят тепличный комплекс площадью 6,6 га

В Дагестане строят тепличный комплекс площадью 6,6 га

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13 октября, 2022. Четверг 08:24
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В Дагестане строят тепличный комплекс площадью 6,6 га

Тепличное овощеводство в Дагестане развивается стремительными темпами. Аграрии республики оперативно осваивают сбор теплиц, подключение их к сетям, а также закладку семян и быстрый выход на высокую урожайность.

В Дагестане строят тепличный комплекс площадью 6,6 га

На данный момент самое большое число теплиц находится в Карабудахкентском, Каякентском, Дербентском и Кизилюртовском районах, а также в окрестностях города Махачкала. При этом и другие муниципалитеты региона стремятся освоить данный сектор.

Среди тепличных хозяйств выделяются ряд комплексов современного типа, которые оснащены высокотехнологическим оборудованием. Один из таких проектов реализует компания «Югагрохолдинг» в Шамхал-Термене. Первый этап тепличного комплекса с площадью 5,5 гектара стартовал в 2017 году. На сегодняшний день подходит к завершению 2 этап с площадью 6,6 га.
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