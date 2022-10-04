В Дагестане в 2022 году число туроператоров увеличилось в 2 раза

Число официально зарегистрированных туристических компаний в Дагестане в нынешнем году выросло в 2 раза по сравнению с минувшим годом и достигло 37.

В регионе также увеличились количество самозанятых и объем услуг в туристической сфере, информирует ТАСС, ссылаясь на вице-премьера республики Муслима Телякавова.

"Согласно сведениям Росстата, за 9 месяцев 2022 года объем услуг туристической индустрии составил более 5 млрд рублей, что также почти на четверть больше, чем за прошлый год. Количество занятых в области туризма увеличилось до 11 000 человек - это те, которые работают официально. Число туроператоров в регионе выросло с 17 в 2021 году до 37 - в нынешнем", — рассказал Телякавов.