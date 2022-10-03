Замглавы Минсельхоза ознакомился с процессом уборки риса в Тарумовском районе

Шарипов осмотрел ряд хозяйств, которые занимаются выращиванием риса.

Он озвучил, что на начало октября в регионе собрали более 5 000 гектаров риса. Использовано примерно 150 рисоуборочных комбайна, из которых 70 - это высокопроизводительные современные машины. Осуществляются также поступления комбайнов привлекаемых из других субъектов, а ведущие хозяйства приобретают комбайны и по лизингу.

«В нынешнем году мы надеемся получить не меньше 135 000 тонн риса. Тарумовский район в этом сезоне дал самый большой прирост посевных площадей, почти на 61%. Мы получили средства государственной поддержки на тонну произведенного и реализованного зерна. Проводится прием документов, Минсельхоз РФ сегодня предпринимает дополнительные меры по поддержке производителей зерна. Потенциал для роста существует. Видим, что республиканские аграрии отзываются на поддержку и на реализацию поставленных целей», — заявил Шарипов.