ЗАМАНА - Замглавы Минсельхоза ознакомился с процессом уборки риса в Тарумовском районе

Замглавы Минсельхоза ознакомился с процессом уборки риса в Тарумовском районе

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03 октября, 2022. Понедельник 09:48
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Замглавы Минсельхоза ознакомился с процессом уборки риса в Тарумовском районе

Чтобы изучить ситуацию с ходом уборки риса и севом озимых культур, Тарумовский район посетил первый заместитель руководителя Минсельхоза Дагестана Шарип Шарипов.

Замглавы Минсельхоза ознакомился с процессом уборки риса в Тарумовском районе

Шарипов осмотрел ряд хозяйств, которые занимаются выращиванием риса.

Он озвучил, что на начало октября в регионе собрали более 5 000 гектаров риса. Использовано примерно 150 рисоуборочных комбайна, из которых 70 - это высокопроизводительные современные машины. Осуществляются также поступления комбайнов привлекаемых из других субъектов, а ведущие хозяйства приобретают комбайны и по лизингу.

«В нынешнем году мы надеемся получить не меньше 135 000 тонн риса. Тарумовский район в этом сезоне дал самый большой прирост посевных площадей, почти на 61%. Мы получили средства государственной поддержки на тонну произведенного и реализованного зерна. Проводится прием документов, Минсельхоз РФ сегодня предпринимает дополнительные меры по поддержке производителей зерна. Потенциал для роста существует. Видим, что республиканские аграрии отзываются на поддержку и на реализацию поставленных целей», — заявил Шарипов.

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