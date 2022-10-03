В садах Дагестана собирают фрукты

На данный момент в Дагестане имеется более 25200 гектаров садов в плодоносящем возрасте. Согласно оперативным сведениям Минсельхозпрода региона, пока урожай собрали с 18 000 гектаров.

При средней урожайности 91,3 ц/га получено более 164 000 тонн плодов. В том числе около 40 000 тонн абрикосов, 11 000 тонн черешни, более 26 000 тонн сливы, 21 000 тонн персика, около 46 000 тонн яблок, 12 000 тонн груш и 4,4 000 тонн урожая орехоплодных.

В пределах 60 процентов садов региона находятся в Магарамкентском, Сулейман-Стальском, Хасавюртовском, Буйнакском, Дербентском, Ахтынском, Гергебильском и Табасаранском районах. В последние годы площади многолетних насаждений в субъекте сильно увеличились, активно развивают интенсивное и суперинтенсивное садоводство.