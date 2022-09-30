Шестаков проинформировал, что со стороны рыбаков приходит много обращений относительно того, как осуществляется рыболовство, логистика, приемка, и другие вопросы, которые связаны с организацией рыболовства на территории Каспийского моря.

«Крайне много вопросов, требующих решения, в том числе на республиканском уровне. Наших рыбаков беспокоит ограниченное число стояночных мест для судов, недостаток рабочей инфраструктуры - нет пунктов для ремонта, не налажена работа по группировке. Существуют вопросы, связанные с контролем со стороны Пограничной службы. Понятно, что мы сейчас вносим изменения в правила рыболовства, но, к сожалению, процедуры начнут работать только с 1 марта 2023 года, а проблемы необходимо решать сейчас. Подробнее материал можно прочитать тут.