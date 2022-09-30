ЗАМАНА - Глава Росрыболовства Илья Шестаков провел совещание по развитию рыбной отрасли Дагестана

Глава Росрыболовства Илья Шестаков провел совещание по развитию рыбной отрасли Дагестана

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30 сентября, 2022. Пятница 09:14
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Глава Росрыболовства Илья Шестаков провел совещание по развитию рыбной отрасли Дагестана
Глава кабмина РД Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 29 сентября, поучаствовал в собрании по вопросам развития рыбной сферы в Дагестане и состояния инфраструктуры морского порта Махачкалы, прошедшего под председательством начальника Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова.
Глава Росрыболовства Илья Шестаков провел совещание по развитию рыбной отрасли Дагестана

Шестаков проинформировал, что со стороны рыбаков приходит много обращений относительно того, как осуществляется рыболовство, логистика, приемка, и другие вопросы, которые связаны с организацией рыболовства на территории Каспийского моря.

«Крайне много вопросов, требующих решения, в том числе на республиканском уровне. Наших рыбаков беспокоит ограниченное число стояночных мест для судов, недостаток рабочей инфраструктуры - нет пунктов для ремонта, не налажена работа по группировке. Существуют вопросы, связанные с контролем со стороны Пограничной службы. Понятно, что мы сейчас вносим изменения в правила рыболовства, но, к сожалению, процедуры начнут работать только с 1 марта 2023 года, а проблемы необходимо решать сейчас. Подробнее материал можно прочитать тут.

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