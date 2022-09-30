ЗАМАНА - В Дагестане выловлено более 19 000 тонн рыбы с начала 2022 года

В Дагестане выловлено более 19 000 тонн рыбы с начала 2022 года

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30 сентября, 2022. Пятница 08:15
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В Дагестане выловлено более 19 000 тонн рыбы с начала 2022 года

Рыбодобытчики с начала нынешнего года выловили 19 166 тонн рыбы в Дагестане, информирует ТАСС.

В Дагестане выловлено более 19 000 тонн рыбы с начала 2022 года

"С начала текущего года в регионе выловили 19 166 тонн рыбы. Кильки добыли более 15 000 тонн. Около 1000 тонн долгинской сельди, кефали - 506 тонн", — заявляет пресс-служба.

В общем в Каспийском море на проведение промышленного рыболовства выдано 348 разрешений. А добывают рыбу 14 кораблей рыбопромыслового флота.

С 1 сентября начался осенний промысел частиковых. А всего в республике добывают около 30 видов рыб. "По некоторым сведениям, общая биомасса рыб в Каспии равна 4 млн тонн", — добавила пресс-служба.

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