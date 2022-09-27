ЗАМАНА - В Дагестане заметно увеличится господдержка овощеводства и картофелеводства

В Дагестане заметно увеличится господдержка овощеводства и картофелеводства

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27 сентября, 2022. Вторник 13:18
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В Дагестане заметно увеличится господдержка овощеводства и картофелеводства
В субботу, 23 сентября, заместитель главы кабинета министров РД Нариман Абдулмуталибов с рабочей поездкой посетил Казбековский район, где ознакомился с работой нескольких сельхозпредприятий муниципалитета.
В Дагестане заметно увеличится господдержка овощеводства и картофелеводства

Вместе с ними приехали первый заместитель руководителя Минсельхоза РД Шарип Шарипов и руководитель ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» Залкип Курбанов.

Первым объектом, который осмотрел вице-премьер, стал СПК «Дружба» в селе Ленинаул. В сопровождении руководителя Казбековского района Гаджимурада Мусаева делегация осмотрела уже убранный урожай зерна, посевы подсолнечника, а также земли, на которых сейчас проходит подготовка к севу озимых ячменя и пшеницы.

В общем в хозяйстве имеется более 1000 га пашни. В богарных условиях здесь с 419 га удалось собрать 25 центнеров зерновых с каждого гектара. Под озимые аграрии уже вспахали площадь в 350 га. Кроме того, стартовала уборка подсолнечника — с каждого из 122 га в хозяйстве планируют получить 15 центнеров. Подробнее материал можно прочитать тут.

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