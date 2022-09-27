Вместе с ними приехали первый заместитель руководителя Минсельхоза РД Шарип Шарипов и руководитель ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» Залкип Курбанов.

Первым объектом, который осмотрел вице-премьер, стал СПК «Дружба» в селе Ленинаул. В сопровождении руководителя Казбековского района Гаджимурада Мусаева делегация осмотрела уже убранный урожай зерна, посевы подсолнечника, а также земли, на которых сейчас проходит подготовка к севу озимых ячменя и пшеницы.

В общем в хозяйстве имеется более 1000 га пашни. В богарных условиях здесь с 419 га удалось собрать 25 центнеров зерновых с каждого гектара. Под озимые аграрии уже вспахали площадь в 350 га. Кроме того, стартовала уборка подсолнечника — с каждого из 122 га в хозяйстве планируют получить 15 центнеров. Подробнее материал можно прочитать тут.