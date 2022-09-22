Дагестанское стекольное предприятие увеличило выпуск продукции на 9%

Предприятие «Дагестан Стекло Тара» в Дагестанских Огнях увеличило выпуск продукции на 9%. Оптимизация труда позволила производить на один миллион больше стеклотары в месяц, информирует пресс-служба Минэкономики республики.

«Реализация национального проекта “Производительность труда” началась весной нынешнего года. Пилотной площадкой стало предприятие “Дагестан Стекло Тара” в Дагестанских Огнях, где осуществляют работу более 600 человек. Повышать производительность труда и осваивать способы бережливого производства сотрудникам завода помогали специалисты Федерального центра компетенций», – заявляет ведомство. По сведениям министерства, предприятие собирается поднять объем производства до конца 2024 года на 70 процентов, увеличить доли экспорта на 20 процентов, ассортимента товаров – на 50 процентов и уменьшить себестоимость стеклотары на 10 процентов.