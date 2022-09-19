В Дагестане будет поставлен рекорд по урожаю риса

Стоит напомнить, что в нынешнем году в Дагестане рисом засеяли рекордные площади – более 30 000 га.

Как заявил первый заместитель главы Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Шарип Шарипов, самая крупная площадь под этой культурой находится в Кизлярском районе – более 17 000 га, что более чем в 2 раза выше, чем в 2015 году. Аграрии Тарумовского района за последние 7 лет увеличили посевы риса с 705 га до 4,78 тыс. га, то есть почти в 7 раз.



Руководитель Минсельхоза Дагестана Мухтарбий Аджеков проинформировал, что в нынешнем году урожай риса в республике прогнозируется на уровне 135 000 тонн, что станет еще одним рекордным показателем.