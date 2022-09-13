ЗАМАНА - В Сулейман-Стальском районе реализуется масштабный инвестпроект в отрасли животноводства

В Сулейман-Стальском районе реализуется масштабный инвестпроект в отрасли животноводства

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13 сентября, 2022. Вторник 15:47
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В Сулейман-Стальском районе реализуется масштабный инвестпроект в отрасли животноводства

Заместитель главы Минсельхоза Дагестана Эмин Шайхгасанов ознакомился с реализацией инвестпроекта ООО «Алияк» по производству мясо-молочной продукции. Вместе с ним объект посетил и руководитель Сулейман-Стальского района Саид Темирханов.

В Сулейман-Стальском районе реализуется масштабный инвестпроект в отрасли животноводства
Экономика

Инвестиционный проект предполагает восстановление роботизированной молочно-товарной фермы на 400 фуражных коров вблизи села Орта-Стал. Работники отстроят новый коровник, а также реконструируют коровник для сухостойных коров, родильное отделение, телятник, кормохранилища. Запланировано также строительство нового кормоцентра, покупка стационарного технологического оборудования МТФ, прифермской техники, племенного поголовья животных.

Проект стоимостью около 800 млн рублей планируют реализовать в 2022-2023 годах с выходом на проектную мощность в 2024 году. Будет обеспечено 65 новых рабочих мест.

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