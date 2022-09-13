ЗАМАНА - Минсельхоз России рекомендовал Дагестану принять программу развития ветеринарной службы в республике

Минсельхоз России рекомендовал Дагестану принять программу развития ветеринарной службы в республике

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13 сентября, 2022. Вторник 15:21
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Минсельхоз России рекомендовал Дагестану принять программу развития ветеринарной службы в республике
Вчера, 12 сентября, заместитель главы кабмина РД Нариман Абдулмуталибов в рамках рабочей поездки в Москву в составе делегации под руководством премьер-министра региона Абдулмуслима Абдулмуслимова встретился с заместителем главы Минсельсхоза РФ Максимом Увайдовым.
Минсельхоз России рекомендовал Дагестану принять программу развития ветеринарной службы в республике
Экономика

Они обсудили нынешнюю эпизоотическую ситуацию и рассмотрели продовольственную безопасность в республике, а также тему экспорта животноводческой продукции, производимой в Дагестане.

Как озвучил в беседе Максим Увайдов, эпизоотическая ситуация в республике контролируемая, но есть направления, над которыми необходимо работать. Он порекомендовал подготовить региональную программу по развитию ветеринарной службы в Дагестане, позволяющую усилить возможности обеспечения эпизоотического и ветеринарного благополучия путём организации профилактики появления заразных болезней животных и выявления циркуляции их возбудителей.

«У каждого региона страны должна быть своя конкретная программа, в которой определены мероприятия, показатели и выбран источник финансирования. Кроме того, нужно обратить особое внимание на целевое расходование денежных средств на реализацию предполагаемой программы. Для этого федеральное ведомство согласно оказать квалифицированную помощь и поддержку в формировании этой программы», — высказался Увайдов.

В свою очередь, вице-премьер Дагестана Нариман Абдулмуталибов заявил, что данный вопрос будет обдуман и соответствующие идеи будут представлены руководству региона для последующего согласования с Минсельхозом РФ.

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