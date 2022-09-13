«В общем на инвестиционный проект, который реализуют в 2022-2023 годах с выходом на проектную мощность в 2024 году, планируется потратить около 800 млн рублей», – заявляет ведомство. Уточняют, что проект обеспечит 65 новых рабочих мест, а также составит около 20 млн рублей в год в виде налогов и консолидируемого бюджета Дагестана.
Около 800 млн рублей выделят на реализацию молочно-товарной фермы в Дагестане
- Автор Дарья
- 13 сентября, 2022. Вторник 08:45
В Сулейман-Стальском районе Дагестана восстановят роботизированную молочно-товарную ферму на 400 фуражных коров, информирует пресс-служба Минсельхоза республики.
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