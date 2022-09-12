ЗАМАНА - В Дагестане одними из первых в России начали собирать рис

В Дагестане одними из первых в России начали собирать рис

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12 сентября, 2022. Понедельник 17:11
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В Дагестане одними из первых в России начали собирать рис

Дабы увидеть ситуацию на месте и выработать рекомендации по организованному проведению уборочной кампании, Кизлярский район посетил первый заместитель главы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов.

В Дагестане одними из первых в России начали собирать рис
Экономика

Вместе с руководителем УСХ Кизлярского района Райсат Алиловой и лидером УСХ Гумбетовского района Магомедом Абдулхалимовым он совершил визит в ряд хозяйств, которые занимаются выращиванием риса.

В нынешнем году площади сева риса в республике выросли на более чем 3 000 гектаров. Если сравнивать с 2021 годом, то тогда посевы риса занимали 27 000 гектаров. Как прогнозируют эксперты, валовый сбор риса в Дагестане составит более 135 000 тонн, при 119 000 тонн в минувшем году. Руководством республики поставлена цель в ближайшие годы выйти на уровень производства 150 000 тонн риса-сырца в год с созданием перерабатывающих мощностей под этот объём.

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