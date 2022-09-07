Они обсудили темы осуществления селекционной работы по выведению новых сортов зерновых, овощных и плодовых культур, а также обеспечения условий для эффективного взаимодействия учреждения с республиканскими органами исполнительной власти и региональными аграриями.

Как проинформировал Киштили Куркиев, в текущем году Указом Президента России на площадке Дагестанской ОС ВИР создан Национальный центр генетических ресурсов растений. В филиале проходит научная работа по сохранению, селекционно-генетическому исследованию и использованию биоразнообразия культурных растений и их диких родичей.

«В рамках государственного задания на Дагестанской опытной станции ВИР каждый год осуществляется размножение и изучение сортообразцов пшеницы, ячменя, овса, тритикале, овощных и плодовых культур, винограда из мировой коллекции ВИР. Более 15000 образцов. Идет селекционная работа по формированию новых линий и сортов», — рассказал он. Подробнее материал можно прочитать тут.