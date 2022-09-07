ЗАМАНА - Компания «Туризм.рф» подписала договор о сотрудничестве с Дагестаном

Компания «Туризм.рф» подписала договор о сотрудничестве с Дагестаном

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07 сентября, 2022. Среда 10:12
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Компания «Туризм.рф» подписала договор о сотрудничестве с Дагестаном

Со стороны компании подпись в документе поставил ее генеральный директор Сергей Суханов, информирует телеграм-канал Администрации Главы Дагестана.

Компания «Туризм.рф» подписала договор о сотрудничестве с Дагестаном
Экономика

Соглашение прошло в присутствии зампредседателя Правительства России Дмитрия Чернышенко на полях ВЭФ во Владивостоке.

Ключевая задача договора — долгосрочное взаимодействие сторон в отрасли развития туризма, туристской инфраструктуры и индустрии гостеприимства в Дагестане в соответствии с национальным проектом. Они будут стремиться к развитию внутреннего и въездного туризма в регионе, созданию и развитию туристских территорий, росту внутреннего туристического потока, обеспечению социально-экономического развития России и Дагестана.

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