Самозанятые граждане смогут продавать свою продукцию на ярмарках выходного дня

Самозанятые смогут продавать произведённую продукцию во временных павильонах на ярмарках выходного дня и фестивалях наравне с индивидуальными предпринимателями.

Указ, который вносит изменения в правила работы нестационарных торговых точек, подписал глава кабинета министров России Михаил Мишустин.

Данное решение открывает новые возможности для самозанятых в аграрной отрасли. Теперь у них появится дополнительный канал продажи продукции, которую они производят, – молока, мяса, овощей, зелени, а у клиентов – возможность купить продукты по доступным ценам.

Указ подготовлен для реализации новых норм Федерального закона «Об основах регулирования торговой деятельности», принятых летом нынешнего года.

Статус самозанятого может получить россиянин с доходом до 2,4 млн рублей в год, который выпускает продукцию или оказывает услуги, например, сыровар, парикмахер. Для этого ему необходимо зарегистрироваться в налоговой службе через её официальный портал, мобильное приложение или через сайт госуслуг.