Минтруда Дагестана поддержит безработных граждан, планирующих заняться предпринимательской деятельностью

Программа включает в себя оказание комплекса консультационных, организационных и методических услуг по вопросам организации предпринимательской деятельности и самозанятости, а также оказание россиянам, признанным безработными единовременной финансовой помощи в размере 153,5 тыс. рублей при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства.

С начала нынешнего года единовременная финансовая помощь в рамках программы была оказана 70 безработным жителям на общую сумму 10,7 млн. рублей. При этом также обеспечено предоставление комплекса консультационных, организационных и методических услуг по вопросам организации предпринимательской деятельности и самозанятости около 2 000 соискателей. Подробнее можно прочитать на сайте Минтруда Дагестана.