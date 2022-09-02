ЗАМАНА - Минтруда Дагестана поддержит безработных граждан, планирующих заняться предпринимательской деятельностью

Минтруда Дагестана поддержит безработных граждан, планирующих заняться предпринимательской деятельностью

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02 сентября, 2022. Пятница 15:14
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Минтруда Дагестана поддержит безработных граждан, планирующих заняться предпринимательской деятельностью

В рамках реализации госпрограммы Дагестана «Содействие занятости населения» центрами занятости населения министерством труда региона предоставляется государственная услуга, направленная на помощь в ведении предпринимательской деятельности безработных россиян.

Минтруда Дагестана поддержит безработных граждан, планирующих заняться предпринимательской деятельностью
Экономика

Программа включает в себя оказание комплекса консультационных, организационных и методических услуг по вопросам организации предпринимательской деятельности и самозанятости, а также оказание россиянам, признанным безработными единовременной финансовой помощи в размере 153,5 тыс. рублей при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства.

С начала нынешнего года единовременная финансовая помощь в рамках программы была оказана 70 безработным жителям на общую сумму 10,7 млн. рублей. При этом также обеспечено предоставление комплекса консультационных, организационных и методических услуг по вопросам организации предпринимательской деятельности и самозанятости около 2 000 соискателей. Подробнее можно прочитать на сайте Минтруда Дагестана.

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