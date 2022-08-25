ЗАМАНА - В Дагестане проводят сортоиспытания зерновых культур и овощей

В Дагестане проводят сортоиспытания зерновых культур и овощей

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25 августа, 2022. Четверг 09:13
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В Дагестане проводят сортоиспытания зерновых культур и овощей

Заместитель премьер-министра Дагестан Нариман Абдулмуталибов во вторник, 23 августа, провел собрание на тему взаимодействия с ФГБУ «Госсорткомиссия».

В Дагестане проводят сортоиспытания зерновых культур и овощей
Экономика

Поприветствовав собравшихся, Нариман Абдумуталибов озвучил повестку и заметил, что для улучшения взаимодействия с территориальными структурами органов федеральной власти такие же встречи проводятся по расписанию. 

«Нам необходимо узнать, что делается в сфере семеноводства, что делается в рамках импортозамещения семян. Чем располагает Госсорткомиссия, какие земельные участки пребывают в вашем распоряжении, какое государственное задание осуществляет, каковы перспективы развития системы сортоиспытания в современных экономических условиях. Хороший урожай риса и зерна не в последнюю очередь связан с успешной деятельностью в области семеноводства и сортов, а развитие семеноводства является залогом не только будущих хороших урожаев, но и продовольственной безопасности России. По этой причине вот эти вопросы хотелось бы с вами обговорить», — высказался Абдулмуталибов. Подробнее материал можно прочитать тут.

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