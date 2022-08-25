В Дагестане проводят сортоиспытания зерновых культур и овощей

Поприветствовав собравшихся, Нариман Абдумуталибов озвучил повестку и заметил, что для улучшения взаимодействия с территориальными структурами органов федеральной власти такие же встречи проводятся по расписанию.

«Нам необходимо узнать, что делается в сфере семеноводства, что делается в рамках импортозамещения семян. Чем располагает Госсорткомиссия, какие земельные участки пребывают в вашем распоряжении, какое государственное задание осуществляет, каковы перспективы развития системы сортоиспытания в современных экономических условиях. Хороший урожай риса и зерна не в последнюю очередь связан с успешной деятельностью в области семеноводства и сортов, а развитие семеноводства является залогом не только будущих хороших урожаев, но и продовольственной безопасности России. По этой причине вот эти вопросы хотелось бы с вами обговорить», — высказался Абдулмуталибов. Подробнее материал можно прочитать тут.