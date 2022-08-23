В первом полугодии бизнес Дагестана получил около 5 млрд рублей кредитов

За период с января по сегодняшний день 2022 года банки предоставили дагестанским предпринимателям кредиты на общую сумму 4,8 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше, чем за такой же отрезок времени минувшего года.

Самая крупная доля заемных средств принадлежит субъектам малого и среднего бизнеса. Им за полгода банки выдали около 3,5 млрд рублей, что почти на 35,7 процента больше, чем за тот же период годом раньше. В 2,5 раза увеличился объем кредитов компаниям, занятым в обрабатывающих производствах.

«Поддержку кредитованию МСП оказали совместные льготные государственной программы Правительства России и Банка РФ. Положительная динамика кредитования республиканского бизнеса связана с его адаптацией к новым внешним и внутренним условиям, а также увеличившимся туристическим потоком», – рассказала Светлана Бацына, заместитель управляющего Отделением Банка РФ в Дагестане.