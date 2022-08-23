КЭМЗ переходит на бережливое производство в рамках нацпроекта «Производительность труда»

Кизлярский электромеханический завод внедряет принципы бережливого производства в рамках участия в нацпроекте «Производительность труда». Переход проводится под управлением регионального центра компетенций Ставропольского края.

Технологии бережливого производства будут использоваться на нескольких участках завода. Запланированные результаты – улучшение производительности труда, уменьшение незавершенного производства и времени осуществления процессов. Для этого специалисты будут выявлять узкие места, которые влияют на производительность линии, определять ключевые проблемы и устанавливать целевые показатели по улучшению эффективности.

Работа по внедрению бережливого производства будет завершена до конца нынешнего года. Финансирование намеченных мероприятий проводится за счет средств федерального бюджета.

Национальный проект «Производительность труда» начался в Дагестане в марте этого года. Пилотной площадкой стало предприятие «Дагестан Стекло Тара». До конца нынешнего года в нем примет участие и АО «Аэропорт Махачкала».