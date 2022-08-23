Подписи на документах поставили глава кабмина региона Абдулмуслим Абдулмуслимов и руководитель по взаимодействию с государственными органами группы компаний «Новые башни» Роман Проскуряков.

Такой контракт имеет стратегическое значение для региона и формирует благоприятные условия для создания и развития телекоммуникационной инфраструктуры связи для установки сетей подвижной радиотелефонной связи, в том числе с целью обеспечения стабильного покрытия сигналом связи социально-значимых объектов, автомобильных трасс федерального и республиканского значения.

В рамках данного договора «Новые башни» собираются инвестировать в развитие сетевой инфраструктуры Дагестана более 500 млн рублей.