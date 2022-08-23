ЗАМАНА - Дагестан подписал соглашение с инфраструктурным оператором «Новые башни»

Дагестан подписал соглашение с инфраструктурным оператором «Новые башни»

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23 августа, 2022. Вторник 09:16
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Дагестан подписал соглашение с инфраструктурным оператором «Новые башни»
Правительство Дагестана и группа компаний «Новые башни» на базе форума РИФ «Кавказ» в Махачкале вчера, 22 августа, подписали договор о совместной работе в целях развития телекоммуникационной сферы и цифровой экономики на территории республики.
Дагестан подписал соглашение с инфраструктурным оператором «Новые башни»
Экономика

Подписи на документах поставили глава кабмина региона Абдулмуслим Абдулмуслимов и руководитель по взаимодействию с государственными органами группы компаний «Новые башни» Роман Проскуряков.

Такой контракт имеет стратегическое значение для региона и формирует благоприятные условия для создания и развития телекоммуникационной инфраструктуры связи для установки сетей подвижной радиотелефонной связи, в том числе с целью обеспечения стабильного покрытия сигналом связи социально-значимых объектов, автомобильных трасс федерального и республиканского значения.

В рамках данного договора «Новые башни» собираются инвестировать в развитие сетевой инфраструктуры Дагестана более 500 млн рублей.

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