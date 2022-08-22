Правительство уменьшило ставку по льготным кредитам для сельхозпроизводителей и расширило параметры этой программы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ о снижении с 10 до 5% ставки по льготным краткосрочным кредитам для предпринимателей, занимающихся производством и переработкой сельхозпродукции, а также о расширении условий данной программы.

Решение связано с понижением ключевой ставки Банка страны до 8 процентов. Оно будет распространяться не только на новые кредиты, но и на займы, которые были взяты по ставке 10%.

Этим же указом возобновляется выдача льготных инвесткредитов по ставке до 5% годовых. Кроме того, принято решение распространить возможность получения подобных кредитов для компаний и предпринимателей, занимающихся перевозкой сельхозпродукции. Займы им будут выдаваться на покупку рефрижераторных контейнеров для транспортировки скоропортящейся продукции.

«В указе учтены запросы агропромышленного комплекса, который обеспечивает нашу продовольственную безопасность и снабжает граждан всеми необходимыми и качественными товарами», – высказался глава кабмина страны.