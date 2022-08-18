ЗАМАНА - Руководитель РД принял участие в собрании на тему развития внутреннего туризма

Руководитель РД принял участие в собрании на тему развития внутреннего туризма

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18 августа, 2022. Четверг 13:38
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Руководитель РД принял участие в собрании на тему развития внутреннего туризма

Помощник Президента, Секретарь Государственного Совета Игорь Левитин провёл во Владимире собрание на тему развития внутреннего туризма и индустрии гостеприимства.

Руководитель РД принял участие в собрании на тему развития внутреннего туризма
Экономика

Предваряя обсуждение основных вопросов, Игорь Левитин озвучил, что в процессе подготовки к совещанию Президиума Государственного Совета Российской Федерации на тему «О развитии туризма в Российской Федерации» были проработаны все элементы организации туризма, подготовлены предложения по улучшению системы государственного управления сферой, повышению эффективности бюджетных расходов на формирование и обновление туристической инфраструктуры, улучшению логистики и уменьшению транспортных издержек для путешественников.

Участники собрания обсудили развитие туризма на примере Владимирской области. В том числе были озвучены вопросы сохранения уникальных памятников, поддержки национальных ремёсел, сохранения и создание культурно-исторических пространств в городской среде, улучшения транспортных маршрутов. Представители регионов России и бизнеса поведали о региональных практиках по поддержке бизнес-проектов в области туризма.

Идеи, высказанные в ходе собрания, будут учтены в ходе подготовки к собранию Президиума Государственного Совета России.

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