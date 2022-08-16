Местные аграрии выставили свою молочную продукцию, овощи, фрукты, колбасные изделия, соки и компоты, вино-коньячную продукцию. Можно приобрести товары от брендов «Дарман», ООО «Батыр-Бройлер», «Дидо», «Ambre», СППК «Ак-Гёль» и так далее.
Премьер-министр РД осмотрел выставку сельскохозяйственной продукции
- Автор Дарья
- 16 августа, 2022. Вторник 13:21
До старта конференции, посвящённой перспективам развития агропромышленного комплекса, которая прошла 16 августа на площадке ДГУНХ в Махачкале, глава кабмина региона Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил выставку республиканской сельхозпродукции.