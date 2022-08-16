ЗАМАНА - Премьер-министр РД осмотрел выставку сельскохозяйственной продукции

Премьер-министр РД осмотрел выставку сельскохозяйственной продукции

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16 августа, 2022. Вторник 13:21
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Премьер-министр РД осмотрел выставку сельскохозяйственной продукции

До старта конференции, посвящённой перспективам развития агропромышленного комплекса, которая прошла 16 августа на площадке ДГУНХ в Махачкале, глава кабмина региона Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил выставку республиканской сельхозпродукции.

Премьер-министр РД осмотрел выставку сельскохозяйственной продукции
Экономика

Местные аграрии выставили свою молочную продукцию, овощи, фрукты, колбасные изделия, соки и компоты, вино-коньячную продукцию. Можно приобрести товары от брендов «Дарман», ООО «Батыр-Бройлер», «Дидо», «Ambre», СППК «Ак-Гёль» и так далее.

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