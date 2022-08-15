ЗАМАНА - Расширена программа стимулирования найма в рамках поддержки рынка труда

Расширена программа стимулирования найма в рамках поддержки рынка труда

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15 августа, 2022. Понедельник 14:47
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Расширена программа стимулирования найма в рамках поддержки рынка труда

Компании и организации, которые трудоустроят россиян, потерявших или рискующих потерять работу в текущем году, смогут рассчитывать на государственную поддержку в рамках программы субсидирования найма. Указ об этом принял премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Расширена программа стимулирования найма в рамках поддержки рынка труда
Экономика

Постановление касается трудоустройства безработных, уволенных в 2022 году в связи с ликвидацией компании или сокращением штата. Также программа охватит тех россиян, которые в 2022 году были переведены на постоянную работу к другому работодателю, но теперь пребывают под риском увольнения, в том числе, например, отправлены в неоплачиваемый отпуск или переведены на неполный рабочий день.

Кроме того, получить государственную поддержку в текущем году работодатели смогут за трудоустройство беженцев с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик.

Дабы получить господдержку, работодателю необходимо обратиться в центр занятости для подбора экспертов под имеющиеся вакансии. Сделать это можно удаленно через личный кабинет на сайте «Работа России». Далее следует отправить заявление в Фонд социального страхования, занимающийся распределением субсидий. Сделать это также можно удаленно – через портал «Соцстрах».

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