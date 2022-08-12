В обсуждении в режиме ВКС поучаствовали лидеры муниципальных образований и начальники нескольких крупных предприятий, которые занимаются выращиванием винограда.
Дагестан может превысить прошлогодние рекорды по сбору урожая винограда
- Автор Дарья
- 12 августа, 2022. Пятница 08:48
Ход подготовки сельхозтоваропроизводителей к сезону сбора винограда в 2022 году обсудили вчера, 11 августа, на собрании Правительства Дагестана под руководством премьер-министра республики Абдулмуслима Абдулмуслимова.
«В нынешнем году в целях государственной поддержки виноградарства и виноделия обеспечены субсидии в сумме 519 млн руб., более чем в 2 раза превышающие объемы финансирования минувшего года (226,4 млн), в том числе: из федерального бюджета – 493 млн руб., из регионального – 26 млн рублей.В этом году пройдет увеличение площади виноградных насаждений до 26,6 тыс. га. Площадь виноградников в плодоносящем возрасте на начало января составляла 22,4 тыс. гa, в 2022 году площадь плодоносящих виноградников составит примерно 23,1 тыс. га», — высказался глава кабмина. Подробнее материал можно прочитать тут.
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