«В нынешнем году в целях государственной поддержки виноградарства и виноделия обеспечены субсидии в сумме 519 млн руб., более чем в 2 раза превышающие объемы финансирования минувшего года (226,4 млн), в том числе: из федерального бюджета – 493 млн руб., из регионального – 26 млн рублей.В этом году пройдет увеличение площади виноградных насаждений до 26,6 тыс. га. Площадь виноградников в плодоносящем возрасте на начало января составляла 22,4 тыс. гa, в 2022 году площадь плодоносящих виноградников составит примерно 23,1 тыс. га», — высказался глава кабмина. Подробнее материал можно прочитать тут.