ЗАМАНА - В Госдуме предложили поднять МРОТ до 30 000 рублей

В Госдуме предложили поднять МРОТ до 30 000 рублей

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11 августа, 2022. Четверг 11:51
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В Госдуме предложили поднять МРОТ до 30 000 рублей

Минимальный размер оплаты труда в России предлагают увеличить до 30 000 рублей, сделать это рассчитывают с начала 2023 года. Как информируют «Известия», данный законопроект сегодня, 11 августа, внесут в Госдуму.

В Госдуме предложили поднять МРОТ до 30 000 рублей
Экономика

«Минимальный размер оплаты труда в нашей стране заметно ниже данного показателя большинства европейских стран. Низкий уровень МРОТ приводит к дифференциации доходов граждан, спаду производства, обширной теневой экономике, росту социальной напряжённости», — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Как считают создатели документа, в условиях санкционного давления на Российскую Федерацию, негативно влияющего на рост экономики, нужно максимально пересмотреть политику в отношении доходов жителей страны.

С 1 июня текущего года МРОТ вырос на 10% — до 15,3 тыс. рублей.

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