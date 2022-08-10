ЗАМАНА - На поддержку промышленной сферы Дагестану из федерального бюджета направили 118 млн рублей

На поддержку промышленной сферы Дагестану из федерального бюджета направили 118 млн рублей

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10 августа, 2022. Среда 08:20
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На поддержку промышленной сферы Дагестану из федерального бюджета направили 118 млн рублей
В понедельник, 8 августа, под руководством заместителя премьер-министра РД Ризвана Газимагомедова прошло собрание Наблюдательного и Экспертного советов НО «Фонд развития промышленности Дагестана».
На поддержку промышленной сферы Дагестану из федерального бюджета направили 118 млн рублей
Экономика

Главными темами совещания стали 2 вопроса: изменения в стандарте Фонда «Условия и алгоритм отбора проектов для финансирования по программе «Промстрой» и рассмотрение заявок по программе «Оборотный капитал».

Начиная собрание, Ризван Газимагомедов предложил добавить изменения в утверждённый стандарт по ОКВЭД и другим номенклатурам с учетом появляющихся запросов от промышленников, а также важности продукции для экономики и отраслей субъекта.

«Как выяснилось, в нашей промышленности, именно в дорожной отрасли много карьеров, но кубированный щебень почти никто не выпускал, а без него делать качественные автодороги и строить дома нельзя. На данный момент в регионе подобные производства появляются, поэтому была поставлена цель, внести соответствующие изменения», — высказался вице-премьер. Подробнее материал можно прочитать тут.

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