В понедельник, 8 августа, под руководством заместителя премьер-министра РД Ризвана Газимагомедова прошло собрание Наблюдательного и Экспертного советов НО «Фонд развития промышленности Дагестана».

В понедельник, 8 августа, под руководством заместителя премьер-министра РД Ризвана Газимагомедова прошло собрание Наблюдательного и Экспертного советов НО «Фонд развития промышленности Дагестана».

Главными темами совещания стали 2 вопроса: изменения в стандарте Фонда «Условия и алгоритм отбора проектов для финансирования по программе «Промстрой» и рассмотрение заявок по программе «Оборотный капитал».

Начиная собрание, Ризван Газимагомедов предложил добавить изменения в утверждённый стандарт по ОКВЭД и другим номенклатурам с учетом появляющихся запросов от промышленников, а также важности продукции для экономики и отраслей субъекта.

«Как выяснилось, в нашей промышленности, именно в дорожной отрасли много карьеров, но кубированный щебень почти никто не выпускал, а без него делать качественные автодороги и строить дома нельзя. На данный момент в регионе подобные производства появляются, поэтому была поставлена цель, внести соответствующие изменения», — высказался вице-премьер. Подробнее материал можно прочитать тут.