На юге Дагестана реализуют проект по закладке суперинтенсивного яблоневого сада

В субботу, 6 августа, с рабочей поездкой в Магарамкентский район прибыла правительственная делегация во главе с заместителем премьер-министра РД Нариманом Абдулмуталибовым.

Объезд сельскохозяйственных объектов в районе стартовал с инвестпроекта - КФХ «Сад», где с лидером фермерского хозяйства Керимханом Абасовым делегация обошла яблоневый сад, увидела технологию сбора фруктов, автоматизированную систему орошения, методы внесения удобрений и водохранилище.

«Это современный суперинтенсивный сад площадью 140 гектаров. Для выращивания яблок здесь применяется система капельного орошения и современные технологии Европы. Урожайность с 1 га земли засаженной яблоней составляет 30-40 тонн. Цена проекта составляет более 300 миллионов рублей. Тут с полным графиком работают 25 сотрудников, а в сезонный период - 200. Реализация проекта идет успешно, но хочется попросить обсудить вопрос асфальтирования дороги к участку»,- озвучил Абасов. Подробнее материал можно прочитать тут.