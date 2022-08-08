Количество самозанятых в Дагестане перевалило за 140 000 человек

Автор Дарья |||

По состоянию на 4 августа текущего года в Дагестане зарегистрировано 144 706 действующих плательщиков налога на профессиональный доход (НПД). На начало нынешнего года их было 37 259 человек, информирует пресс-служба Управления ФНС РФ по региону.