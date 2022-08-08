ЗАМАНА - Количество самозанятых в Дагестане перевалило за 140 000 человек

Количество самозанятых в Дагестане перевалило за 140 000 человек

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08 августа, 2022. Понедельник 13:52
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Количество самозанятых в Дагестане перевалило за 140 000 человек

По состоянию на 4 августа текущего года в Дагестане зарегистрировано 144 706 действующих плательщиков налога на профессиональный доход (НПД). На начало нынешнего года их было 37 259 человек, информирует пресс-служба Управления ФНС РФ по региону.

Количество самозанятых в Дагестане перевалило за 140 000 человек
Экономика

По сведениям информационного ресурса, поступившая сумма налога составила 113,6 млн рублей.

Уточняют, что популярными сферами работы самозанятых в республике являются автоперевозка пассажиров и грузов, автомобильный сервис, торговля товарами собственного производства, косметологические и парикмахерские услуги.

«Воспользоваться налоговым специальным режимом могут граждане и индивидуальные предприниматели, которые оказывают услуги и продают товары собственного производства при условии, что они не имеют наемных сотрудников и их годовой доход не превышает 2,4 млн рублей», – заявляет пресс-служба Управления.

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