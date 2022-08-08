По сведениям информационного ресурса, поступившая сумма налога составила 113,6 млн рублей.
Уточняют, что популярными сферами работы самозанятых в республике являются автоперевозка пассажиров и грузов, автомобильный сервис, торговля товарами собственного производства, косметологические и парикмахерские услуги.
«Воспользоваться налоговым специальным режимом могут граждане и индивидуальные предприниматели, которые оказывают услуги и продают товары собственного производства при условии, что они не имеют наемных сотрудников и их годовой доход не превышает 2,4 млн рублей», – заявляет пресс-служба Управления.