Предприятия Дагестана участвуют в программе «Лидеры производительности»

На данный момент в ней участвуют АО «Аэропорт Махачкала» и АО «Завод Дагдизель». Задача программы — создание системного подхода к управлению предприятием для повышения производительности труда в условиях современного рынка. «Обучение по этой программе позволит лидерам и другим специалистам наших компаний получить дополнительный управленческий опыт и новые ориентиры для эффективной работы в нынешней экономической ситуации», — высказался врио руководителя Минэкономики Дагестана Адильхан Ахмедов. Над созданием и реализацией программы работают специалисты из ведущих университетов и компаний-носителей лучших практик повышения производительности.

