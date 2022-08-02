На данный момент в ней участвуют АО «Аэропорт Махачкала» и АО «Завод Дагдизель». Задача программы — создание системного подхода к управлению предприятием для повышения производительности труда в условиях современного рынка.
«Обучение по этой программе позволит лидерам и другим специалистам наших компаний получить дополнительный управленческий опыт и новые ориентиры для эффективной работы в нынешней экономической ситуации», — высказался врио руководителя Минэкономики Дагестана Адильхан Ахмедов.
Над созданием и реализацией программы работают специалисты из ведущих университетов и компаний-носителей лучших практик повышения производительности.
Предприятия Дагестана участвуют в программе «Лидеры производительности»
- Автор Дарья
- 02 августа, 2022. Вторник 13:52
Программу профессиональной переподготовки управленческих кадров «Лидеры производительности» реализуют в рамках национального проекта «Производительность труда».
На данный момент в ней участвуют АО «Аэропорт Махачкала» и АО «Завод Дагдизель». Задача программы — создание системного подхода к управлению предприятием для повышения производительности труда в условиях современного рынка.
«Обучение по этой программе позволит лидерам и другим специалистам наших компаний получить дополнительный управленческий опыт и новые ориентиры для эффективной работы в нынешней экономической ситуации», — высказался врио руководителя Минэкономики Дагестана Адильхан Ахмедов.
Над созданием и реализацией программы работают специалисты из ведущих университетов и компаний-носителей лучших практик повышения производительности.
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