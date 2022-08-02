ЗАМАНА - Предприятия Дагестана участвуют в программе «Лидеры производительности»

Предприятия Дагестана участвуют в программе «Лидеры производительности»

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02 августа, 2022. Вторник 13:52
riadagestan.ru|||
Предприятия Дагестана участвуют в программе «Лидеры производительности»

Программу профессиональной переподготовки управленческих кадров «Лидеры производительности» реализуют в рамках национального проекта «Производительность труда».

Предприятия Дагестана участвуют в программе «Лидеры производительности»
Экономика

На данный момент в ней участвуют АО «Аэропорт Махачкала» и АО «Завод Дагдизель». Задача программы — создание системного подхода к управлению предприятием для повышения производительности труда в условиях современного рынка. «Обучение по этой программе позволит лидерам и другим специалистам наших компаний получить дополнительный управленческий опыт и новые ориентиры для эффективной работы в нынешней экономической ситуации», — высказался врио руководителя Минэкономики Дагестана Адильхан Ахмедов. Над созданием и реализацией программы работают специалисты из ведущих университетов и компаний-носителей лучших практик повышения производительности. 

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