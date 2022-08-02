ЗАМАНА - Руководитель РД провел собрание по развитию экономики

Руководитель РД провел собрание по развитию экономики

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02 августа, 2022. Вторник 09:48
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Руководитель РД провел собрание по развитию экономики

Вчера, 1 августа, руководитель РД Сергей Меликов провел очередное собрание оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики региона.

Руководитель РД провел собрание по развитию экономики
Экономика

Собравшиеся обсудили темы строительства социальных объектов, исполнения регионального бюджета, реализации программы капремонта школ и инвестпроектов.

Глава республики отметил работу руководителей муниципалитетов, обеспечивших оперативное и качественное проведение капремонта учебных заведений, поблагодарил за неравнодушное отношение к выполнению своих должностных обязанностей, в том числе лидеров Новолакского района и Кизляра. По отстающим от расписания работам поручено принять меры для исправления ситуации. Подробнее материал можно прочитать тут.

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