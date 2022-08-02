Руководитель РД провел собрание по развитию экономики

Собравшиеся обсудили темы строительства социальных объектов, исполнения регионального бюджета, реализации программы капремонта школ и инвестпроектов.

Глава республики отметил работу руководителей муниципалитетов, обеспечивших оперативное и качественное проведение капремонта учебных заведений, поблагодарил за неравнодушное отношение к выполнению своих должностных обязанностей, в том числе лидеров Новолакского района и Кизляра. По отстающим от расписания работам поручено принять меры для исправления ситуации. Подробнее материал можно прочитать тут.